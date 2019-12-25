Штормовой ветер повалил уже 20 деревьев в Петербурге

Сейчас специалисты садово-парковых предприятий распиливают и выкорчевывают упавшие деревья, после чего они будут вывезены.

В понедельник, 17 февраля, в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Небольшой "ураган" уже повалил 20 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Известно, что жертвами урагана стали деревья в Выборгском, Красногвардейском районе и Петроградском районе. Также ветер снес деревья в Кировском, в Приморском, Невском и Московском районах.

В настоящее время специалисты распиливают упавшие деревья.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на мгновение появилась двойная радуга.

Фото:pixabay