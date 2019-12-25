Piter.TV успел запечатлеть погодное явление.

В понедельник, 17 февраля, в Петербурге на мгновение появилась двойная радуга. Редакция Piter.TV успела запечатлеть погодное явление.

Радуга появляется, когда лучи солнца проходят сквозь капли дождя или капельки тумана, находящиеся еще в атмосфере. А двойная радуга украшает небо только в том случае, когда свет отражен в каплях дважды.

Погодное явление появилось на небе всего лишь на несколько минут.

Напоним, что сегодня в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности. По словам синоптиков, в городе ожидаются сильные порывы ветра до 25-28 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что книжный магазин пожертвует 60 тысяч рублей родным осужденных по делу "Сети".

Фото:Piter.TV