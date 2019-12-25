В прибрежных районах Петербурга объявлен оранжевый уровень опасности

В городе ожидаются сильные порывы ветра.

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

По словам синоптиков, в городе ожидаются сильные порывы ветра до 25-28 метров в секунду. Отмечается, что при оранжевом уровне имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение действует до 19:00 по Московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, как жители Петербурга спасали собак из машины читинца.

Фото:pixabay