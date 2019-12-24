Стало известно, как жители Петербурга спасали собак из машины Читинца

Животные находились в закрытой машине несколько дней.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что 14 февраля неравнодушные жители города в очередной раз доказали, что мир могут спасти не только любовь или красота, но и желание объединиться и помочь тем кто действительно нуждается в помощи. В группе "Центральный район за комфортную среду обитания", социальной сети "ВКонтакте" поделились историей спасения двух собак. Животные как минимум несколько дней просидели в закрытой машине.

Примерно в середине недели жители дома на Синопской 32 начали слышать громкий лай и скуление (даже по ночам). Сначала горожане не понимали откуда идет звук, а затем обнаружили двух овчарок, закрытых в легковом автомобиле. Хозяин не объявлялся, а обращения в полицию не помогали. Ситуация казалась настолько безнадежной, что предложение жителя Ленинградской области, случайно оказавшегося на месте и готового разбить стекло, открыть двери и забрать животных себе казалось хорошим решением.

Все понимали, что находясь без еды и воды псы могут просто погибнуть и решили действовать. Вызвали телевидение и ГИБДД. И те, и другие добрались до места очень быстро.Константин, сотрудник ГИБДД, оказался неравнодушным и начал придумывать как можно помочь собакам, попутно пытаясь выяснить данные хозяина машины. Также мужчина вызывая наряд кинологов и МЧС.

В тот момент когда обстановка накалилась до предела во дворе появился неизвестный. Он был крайне удивлен повышенным вниманием к своему автомобилю, и заявил, что собаки там живут, так как сам он из Читы, а в съемную комнату из взять не может.Он убедил всех, что овчаркам внутри хорошо и они не голодны и пообещал завтра же вернуться в Читу. Жители однако были настроены недружелюбно и пожелали ему самому на несколько дней застрять в забытой машине.

Понесет ли Читинец какую-то ответственность за эту историю неизвестно. Однако всё закончилось гораздо лучше чем могло было.

Ранее мы писали, что в Гатчине петербуржцы нашли слепого медвежонка Машеньку.

Фото: vk.com/mytndvor





