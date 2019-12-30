Малышку подрастят и отпустят на волю.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в Гатчине петербуржцы нашли слепого медвежонка Машеньку. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он заявил, что слепого медвежонка нашли в лесу в Гатчинском районе. Якобы косолапую принесла домой недавно ощенившаяся собака. Специалисты предположили, что мама-медведица сделала берлогу рядом с поселком. Услышав лай собаки она испугалась и бросила своё чадо. Однако петербуржцы сомневаются, что животное могло просто так бросить малышку.

"А как вы его нашли? На охоте?", —пишут местные жители.

Отметим, что охота в Ленобласти строго запрещена. Известно, что медвежонка передали в центр спасения медвежат-сирот "Сирин", а позже косолапую отвезут в Тверскую область. Машеньку подрастят и отпустят на волю.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы нашли в клумбе на бульваре Алексея Толстого сову со сломанным крылом.

Фото:drozdenko_au, Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ЛО