Игра с "Сибирью" закончилась со счетом 5:2.

"Витязь" прервал серию из семи поражений в КХЛ, обыграв "Сибирь". В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подмосковные спортсмены на домашней ледовой арене обошли противников из Новосибирска. Встреча завершилась с результатом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1). Со стороны победителей заброшенными шайбами в ворота противников отметились на 9, 12, 13, 23 и 26 минутах хоккеисты Даниэль Одетт, Вячеслав Лещенко, Георгий Савин, Ильдар Шиксатдаров и Миро Аалтонен. Со стороны гостей отличились на 24 и 48 минутах Олег Ли и Дмитрий Овчинников.

Таким образом "Витязь" прервал собственную серию из семи поражений. Сейчас клуб занимает 11-е место в рейтинге Западной конференции. Для "Сибири" игра стала четвертой подряд, в которой команда проиграла оппонентам в текущем сезоне КХЛ. Клуб расположился на 10 месте в таблице Восточной конференции.

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