Матч завершился со счетом 2:1.

Гол Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В гостевой встрече спортсмены обошли хозяев в овертайме. Игра завершилась с результатом 2:1. В составе клуба победителей отметились заброшенными шайбами на 14, 64 минутах Мика Зибанежад и российский нападающий Артемий Панарин. От "Торонто" на 22 минуте отличился Майкл Бантинг.

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 40 бросков по воротам. Его признали лучшим игроком проведенного матча. Для Панарина шайбами стала первой забитой в текущем сезоне НХЛ. В четырех проведенных играх он реализовал две голевые передачи.

Следующий матч представители Нью-Йорка проведут 22 октября в гостях против "Нэшвилла". Днем позже (23 октября) "Торонто" примет на домашнем льду "Сан-Хосе". Клуб проиграл второй матч из четырех в сезоне НХЛ.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET



