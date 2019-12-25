СКА проиграл "Йокериту" в первом матче КХЛ после возвращения Гусева

Матч закончился со счетом 4:5.

Петербургский клуб СКА проиграл "Йокериту" в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги после возвращения нападающего Никиты Гусева. Матч состоялся на ледовой арене "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 10 104 зрителей. В овертайме счет игры составил 4:5 в пользу хозяев.

Со стороны финской команды в ворота оппонентов забросили шайбы на 1, 25, 31, 60 и 63 минутах Никлас Енсен, Тему Турунен, Филип Хольм, Джордан Шрёдер и Давид Скленичка. У россиян отметились на 18, 25, 36 и 59 минутах Мэт Робинсон, Йоонас Кемппайнен, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко.

Напомним, что СКА подписал контракт с форвардом, который выступал за клуб с 2015 по 2019 год. С 2019 по 2021 год Гусев выступал в НХЛ за "Нью-Джерси" и "Флориду". Для "Йокерита" победа стала второй подряд в текущем сезоне. СКА после 18 проведенных игр располагается на втором месте рейтинга с 26 очками.

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