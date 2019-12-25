"Барыс" по буллитам обыграл "Куньлунь" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 2:1.

Казахстанский "Барыс" по буллитам победил китайский "Куньлунь Ред Стар". Клубы встретились в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в подмосковных Мытищах. Она завершилась с результатом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Со стороны казахов на 22 минуте заброшенной шайбой отметился спортсмен Никита Михайлис. Он же принес команде победный буллит. Со стороны "Куньлуня" единственной шайбой отметился на 59 минуте Тайлер Вон.

Напомним, что в следующий раз "Барыс" сыграет на выезде с петербургским СКА. В тот же день"Куньлунь" в гостях сыграет против ярославского "Локомотива".

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