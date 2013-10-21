Матч закончился со счетом 2:1.

Российский нападающий Кирилл Капризов помог "Миннесоте" победить "Анахайм". Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Спортсмены на выезде одолели противников с результатом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Первым шайбу в ворота оппонентом забил на 21 минуте Якоб Силфверберг. На 38 и 60 минутах игры ему ответили гости со стороны бросков Кевина Фиалы и Маркуса Фолиньо. Форвард Кирилл Капризов отличился голевой передачей. Это произошло в эпизоде с голом Фиалы.

Напомним, что Кирилл Капризов дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Ему вручили награду как лучшему новичку "Колдер Трофи".

Подколзин в НХЛ помог "Ванкуверу" обыграть "Филадельфию".

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