Игра завершилась со счетом 4:5.

Российский спортсмен Василий Подколзин в НХЛ помог "Ванкуверу" обыграть "Филадельфию". Матч проводился в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное время завершилось с результатом 4:4. Победителя поединка смогли определить по серии буллитов.

В составе "Ванкувера" заброшенными шайбами отличились на 23, 25, 30, 38 минутах игры Василий Подколзин, Элиас Петтерссон, Алекс Чиассон, Джей Ти Миллер. От "Филадельфии" отметились на 7, 33, 58 и 59 минутах Джоэль Фараби, Кэм Аткинсон, Трэвис Конекни, Клод Жиру.

Напомним, что россиянин Подколзин забросил свою первую шайбу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. 20-летний спортсмен дебютировал в турнире 14 октября в игре против "Эдмонтона". Его соотечественник, защитник "Филадельфии" Иван Проворов отметился результативной передачей.

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