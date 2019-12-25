"Лос-Анджелес" обыграл "Вегас” в НХЛ

Матч завершился со счетом 6:2.

"Лос-Анджелес" обыграл "Вегас". Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев ледовой арены.

Со стороны клуба победителей в ворота соперников забросили шайбы на 14, 24, а также 20, 31 и 56; 42 минутах спортсмены Дастин Браун, Филлип Дано, Анже Копитар (реализовал хет-трик) и Дрю Даути. Российский нападающий Владимир Ткачев совершил две голевые передачи. Для хоккеиста данный матч стал дебютным в рамках НХЛ.

От "Вегаса" на льду на 9 и 56 минутах отличились Ши Теодори Чендлер Стивенсон Российский форвард Евгений Дадонов совершил голевой пас.

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