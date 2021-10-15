"Спартак" обыграл минское "Динамо" в КХЛ

Игра завершилась со счетом 2:1.

"Спартак" обыграл минское "Динамо" и прервал безвыигрышную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Московский клуб в выездном матче обошел оппонентов с результатом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Итог встречи, которая состоялась в Минске, решился в овертайме.

Победу "красно-белым" принесла шайба Йори Лехтеря на 64-й минуте. В основное время матча отметился заброшенной шайбой в ворота противников на 11 минуте спортсмен Александр Хохлачев. Со стороны хозяев ледовой арены отметился на 60 минуте Павел Варфоломеев.

Напомним, что московский "Спартак" одержал первую победу с 3 октября. Российская команда прервала выигрышную серию минчан. Те провели семь успешных матчей в КХЛ. Нападающий Андрей Локтионов провел свой 400-й матч в КХЛ.

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Фото и видео: VK / КХЛ