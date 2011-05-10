Рижское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" в КХЛ

Матч закончился со счетом 4:3.

Рижское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Иностранные спортсмены обыграли на ледовой арене нижнекамцев с результатом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).. Со стороны клуба победителей заброшенными шайбами отметились на 10, 13, 33 и 53 минутах игры Николай Елисеев, Рис Скарлетт, Лукаш Радил и Гунарс Скворцов. От"Нефтехимика" отличились на 20, 36 и 55 минутах встречи Булат Шафигуллин, Марат Хайруллин и Ансель Галимов.

Напомним, что в следующий матч рижское "Динамо" проведет 16 октября на выезде против "Витязя" в Подмосковье. В этот же день "Нефтехимик" в гостях сыграет с "Северсталью".

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