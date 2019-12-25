"Йокерит" обыграл "Сибирь" в КХЛ

Матч завершился со счетом 4:3.

"Йокерит" обыграл "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финские спортсмены на домашнем льду в Хельсинки выиграли у россиян с результатом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0). В составе клуба победителей заброшенными шайбами отличились на 9, 40, 43 и 52 минутах спортсмены Марко Анттила, Никлас Фриман, Вели-Матти Савинайнен и Ханнес Бьёрнинен. От "Сибири" отличились Александр Шаров (реализовал дубль на 18, 29 минутах) и Олег Ли (забил шайбу на 28 минуте).

Напомним, что "Йокерит" прервал собственную серию из четырех поражений. В следующий раз финская команда выступит против петербургского клуба СКА уже 15 октября. Днем позже "Сибирь" сыграет выездной матч с омским "Авангардом".

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