Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Айлендерс" в НХЛ

Игра завершилась со счетом 6:3.

Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Нью-Йорк Айлендерс" в матче Национальной хоккейной лиги. На домашнем льду спортсмены выиграли у оппонентов с результатом 6:3. В составе клуба победителей на 10 и 60, 14, 27, 32 и 52 минутах встречи отметились шайбами Андрей Свечников (вторую шайбу спортсмен забросил в пустые ворота), Джеспер Фаст, Джордан Мартинюк, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен (52). Со стороны "Айлендерс"отличились на 8, 21 и 35 минутах Мэтью Барзал, Брок Нельсон, Андерс Ли.

Российский хоккеист Андрей Свечников также отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Терявяйнена. Его соотечественник из "Айлендерс", голкипер Илья Сорокин отразил 35 бросков по воротам. В следующий матч "Каролина" выйдет на лет 17 октября в гостях против "Нэшвилла". В тот же день игроки из "Айлендерс" на выезде с будут противостоять "Флориде".

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