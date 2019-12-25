Матч завершился со счетом 7:6.

"Тампа" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Кучеров и Сергачев набрали шесть очков на двоих. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги выездная игра завершилась со счетом 7:6. Победитель определился в овертайме.

Со стороны "Тампы" заброшенными в ворота соперников шайбами отметились на 29 и 63, 36 и 37, 57, 58 минутах спортсмены Ондржей Палат (совершил дубль), Стивен Стэмкос (реализовал дубль), Никита Кучеров, Алекс Киллорн. В составе "Детройта" отличились на 15 и 48 минутах Дилан Ларкин и Владислав Наместников. Хоккеист Тайлер Бертуцци забросил шайбы на 21, 28, 33, 45 минутах матча.

Российский нападающий Никита Кучеров также совершил три голевых паса. Его сокомандник Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 20 бросков по воротам.

В следующий раз "Детройт" сыграет на домашней ледовой арене 17 октября "Ванкувера". "Тампа" в тот же день в гостях выступит против "Вашингтона".

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Рейнджерс".

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