Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Рейнджерс"

Игра завершилась со счетом 5:1.

Дубль Овечкина принес "Вашингтон Кэпиталз" победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарина. Команды сразились на ледовой арене в столице США в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 5:1. В составе команды победителей отметились заброшенными шайбами на 5, 33, 34, 43 и 53 минутах спортсмены Ти Джей Оши, Джастин Шульц и Хендрикс Лапьер. Российский капитан Александр Овечкин реализовал дубль. Своими действиями спортсмен смог выйти на пятое место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. В активе форварда значится 732 заброшенные шайбы.

Напомним, что в составе "Вашингтона" тремя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Его соотечественник, голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 22 броска по воротам из 27-ми. Россиянин Артемий Панарин очков в матче не набрал.

"Сиэтл" проиграл "Вегасу" в своем 1-м в истории матче в регулярном чмпионате НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET