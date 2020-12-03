"Сиэтл" проиграл "Вегасу" в своем 1-м в истории матче в регулярном чмпионате НХЛ

Павел Дорофеев впервые сыграл в НХЛ.

"Сиэтл" проиграл "Вегасу" в своем 1-м в истории матче в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:3. В составе клуба победителей заброшенными шайбами в ворота соперников отличились Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон. Дубль реализовал Макс Пасиоретти.

Стоит отметить, что российский форвард Павел Дорофеев провел на ледовой арене 4 минуты 7 секунд. Спортсмен сыграл в своем дебютном матче в рамках НХЛ. Его соотечественник, нападающий Евгений Дадонов отыграл на льду 14 минут 24 секунды. Он не отметился результативными действиями. Также в истории гол "Сиэтла" забил Райан Донато. Шайбы забили противникам Джаред Макканн и Морган Гики.

В следующем матче "Сиэтл" выступит на льду против "Нэшвилла", а "Вегас" сразится с "Лос-Анджелесом". Игры запланированы на 15 октября.

"Питтсбург" обыграл "Тампу" в стартовом матче НХЛ.

Видео: Youtube/SPORTSNET