"Питтсбург" обыграл "Тампу" в стартовом матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:2.

"Питтсбург" обыграл "Тампу" в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 6:2. Со стороны клуба победителей забитыми шайбами отметились на 21, 25, 52, 55, 58 и 59 минутах Дентон Хайнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Тедди Блюгер (в пустые ворота), Эван Родригес (в пустые ворота), Брайан Раст (в пустые ворота). Стоит отметить, что капитан команды Сидни Кросби, а также российский нападающий Евгений Малкин пропустили матч из-за полученных травм.

Со стороны "Тампы" отличились на 55 и 57 минутах Энтони Сирелли и Алекс Киллорн. Российский форвард Никита Кучеров и его коллега, защитник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Голкиперу Андрею Василевскому удалось отразить 29 бросков по воротам.

В следующий раз спортсмены из "Тампы" выйдут на ледовую арену 15 октября против "Детройта". "Питтсбург" в тот же день сыграет в гостях с "Флоридой".

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