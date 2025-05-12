Передача Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Виннипег"

Форвард набрал четыре очка в нынешнем плей-офф НХЛ.

"Даллас" обыграл "Виннипег" со счетом 5:2 в третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Уайатту Джонстону, забросившему пятую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Далласа".

В нынешнем плей-офф НХЛ Евгений Дадонов провел 10 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Орлова помогла "Каролине" обыграть "Вашингтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET