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Передача Орлова помогла "Каролине" обыграть "Вашингтон"

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Счет в серии стал 1:0 в пользу "Каролины".

"Каролина" обыграла "Вашингтон" в овертайме со счетом 2:1 в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джейккобу Славину, забросившему вторую шайбу в ворота хозяев. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Каролины".

В нынешнем плей-офф НХЛ Дмитрий Орлов провел 6 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Сент-Луис".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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