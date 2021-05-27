Исход матча решила серия пенальти.

"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы. В финальном матче турнира команда обыграла английский клуб "Манчестер Юнайтед". Основное время между командами завершилось с результатом 1:1. В составе победителей голом отличился на 29 минуте Херард Морено, у их противников - на 55 минуте забил мяч Эдинсон Кавани.Далее в серии пенальти "Вильярреал" оказался сильнее со счетом 11:10. Единственным, кто не смог реализовать 11-метровый, оказался голкипер "МЮ" Давид Де Хеа.

Напомним, что четыре предыдущие встречи команд прошли в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезонов-2005-2006 и 2008-2009 годов. Они завершились со счетом 0:0. Клуб "Манчестер Юнайтед" в третий раз проиграл в финале еврокубкового турнира испанцам. До этого он два раза (в 2009 и 2011 годах) уступил "Барселоне".

На данный момент "Вильярреал" завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего футбольного сезона. Эмери стал первым тренером, выигравшим ЛЕ четыре раза. Ранее испанский специалист трижды брал трофей с "Севильей" (в период с 2014 по 2016 года).

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Видео: YT / beIN SPORTS Asia