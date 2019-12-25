В центре Петербурга ограничат движение из-за установки фан-зоны Евро-2020

Ограничения продлятся с 28 мая по 10 июня.

С 28 мая по 10 июня в центре Петербурга будут устанавливать фан-зону для болельщиков Евро-2020. В этот период времени ограничат движение по нескольким улицам города. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, с 00:00 28 мая до 23:00 10 июня перекроют Царицынский проезд. Также ограничат движение транспорта на Конюшенной площади и набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста.

В это время по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского до Ново-Конюшенного моста организуют двустороннее движение. Остановка будет запрещена по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Конюшенной площади и по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Чебоксарского переулка до Конюшенной площади.

В Комитете по транспорту добавили, что список ограничений будет еще дополняться.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах стран-членов УЕФА. Сборная России сыграет в групповом этапе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее мы писали, что во время Евро-2020 стадион "Газром Арена" будет заполнен на 50%.

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