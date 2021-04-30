"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Во втором тайме команды обменялись удалениями.

Испанский "Вильярреал" обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Лиги Европы. Игра прошла на арене "Эстадио де ла Семарика".

Уже на 5-й минуте встречи Ману Тригерос вывел хозяев вперед. Второй мяч в составе "Вильярреала" до перерыва забил Рауль Альбиоль. Во втором тайме "Арсенал" остался в меньшинстве после удаления Дани Себальоса. Однако гости смогли сократить разницу в счете. Николя Пепе реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени матча игрок "Вильярреала" Этьен Капу был удален с поля.

Ответная игра между командами пройдет 6 мая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Видео: YouTube / BARCELONA FC 2021