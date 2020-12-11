"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" обыграл в первом матче полуфинала Лиги Европы "Рому" со счетом 6:2. Игра прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.
Первый тайм остался за итальянским клубом. На гол Бруну Фернандеша гости ответили двумя забитыми мячами в исполнении Лоренцо Пеллегрини и Эдина Джеко. Во втором тайме доминировали хозяева поля. Английский клуб забил пять безответных голов. Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани оформили по дублю в ворота "Ромы". Еще по одному мячу забили Поль Погба и Мейсон Гринвуд.
Ответная игра между командами пройдет 6 мая в Риме на "Стадио Олимпико".
Ранее мы сообщали, что "Спартак" интересуется полузащитником "Бенфики" Шикинью.
Видео: YouTube / Man United
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