За игроком также следят в Италии и Турции.

Футбольный "Спартак" интересуется полузащитником "Бенфики" Шикинью. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, португальский клуб готов отпустить 25-летнего игрока, так как он не входит в планы тренера Жорже Жезуша на следующий сезон. Красно-белые могут в ближайшее время сделать предложение о трансфере Шикинью. За полузащитником также следят итальянский "Торино" и "Трабзонспор" из Турции.

Шикинью выступает за "Бенфику" с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча за "Бенфику" во всех турнирах и забил четыре гола.

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Видео: YT / VSPORTS - Liga NOS