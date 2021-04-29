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"Спартак" интересуется полузащитником "Бенфики" Шикинью

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За игроком также следят в Италии и Турции.

Футбольный "Спартак" интересуется полузащитником "Бенфики" Шикинью. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, португальский клуб готов отпустить 25-летнего игрока, так как он не входит в планы тренера Жорже Жезуша на следующий сезон. Красно-белые могут в ближайшее время сделать предложение о трансфере Шикинью. За полузащитником также следят итальянский "Торино" и "Трабзонспор" из Турции.

Шикинью выступает за "Бенфику" с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча за "Бенфику" во всех турнирах и забил четыре гола.

Ранее главный тренер "Динамо" Шварц высказался о судействе в РПЛ.

Видео: YT / VSPORTS - Liga NOS

Теги: трансферные слухи, фк бенфика, фк спартак, шикинью
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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