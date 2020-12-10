Главный тренер "Динамо" Шварц высказался о судействе в РПЛ

По его словам, судьи часто не дают определенной допустимой нормы для игроков.

Главный тренер футбольного "Динамо" Сандро Шварц высказался об уровне судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем 28-го тура с казанским "Рубином".

Отвечая на вопрос о пожизненном отстранении судей от работы на играх чемпионата, немецкий специалист отметил, что ему сложно оценивать такие моменты, поскольку это не входит в его компетенцию.

За шесть месяцев, что я нахожусь у руля команды, могу отметить: в России судьбу того или иного момента определяют желтые или красные карточки. Судьи часто не дают определенной допустимой нормы для игроков, которую можно было дать. Сандро Шварц, главный тренер "Динамо"

Наставник "Динамо" уточнил, что говорил не конкретно о московском клубе, а обо всех матчах, которые он видел в России.

Ранее мы сообщали, что "РБ Лейпциг" объявил о назначении Джесси Марша на пост главного тренера.

Видео: YouTube / ФК Динамо Москва