Он заменит Юлиана Нагельсманна, который уйдет в "Баварию" этим летом.

Футбольный "РБ Лейпциг" объявил о назначении Джесси Марша на пост главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Американский специалист сменит на этом посту Юлиана Нагельсманна, который возглавит "Баварию" этим летом. Контракт с Маршем рассчитан до 2023 года, он приступит к работе 1 июля. Ранее он работал в "Лейпциге" в качестве ассистента главного тренера Ральфа Рангника в сезоне 2018/19.

С 2019-го Джесси Марш возглавляет "Ред Булл Зальцбурга". Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Австрии и выиграла кубок страны.

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Видео: YouTube / FC Red Bull Salzburg, BT Sport