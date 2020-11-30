Николич признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд

"Локомотив" выиграл все четыре матча с общим счетом 13:3.

Наставник "Локомотива" Марко Николич признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) второй месяц подряд. Об этом сообщает пресс-служба турнира в своем Twitter-аккаунте.

За сербского специалиста единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер". По итогам апреля "железнодорожники" выиграли все четыре матча с общим счетом 13:3.

"Локомотив" занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 52 очка по итогам 27 туров. Команда отстает от лидирующего "Зенита" на шесть баллов. В следующем туре оба клуба встретятся в рамках 28-го тура. Игра состоится 2 мая в 19:00 на стадионе "Газпром Арена".

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Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва