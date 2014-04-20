ЦСКА ответил на слухи вокруг клуба песней Высоцкого

Видеозапись была опубликована без комментариев.

Футбольный ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео с произведением Владимира Высоцкого "Песня о слухах".

Пресс-служба "армейцев" не стала сопровождать опубликованную запись комментариями. Ранее на официальном сайте ЦСКА опубликовали заявление, в котором представители клуба ответили на слухи о возможных конфликтах внутри команды, которые появлялись в СМИ.

Напомним, по итогам 27-ми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Армейцы" могут не попасть в еврокубки на следующий сезон.

Ранее мы сообщали, что гол Ионова в ворота "Зенита" признали лучшим в апреле в РПЛ.

Видео: YouTube / rogovanova60

Скриншот: Twitter / ПФК ЦСКА Москва