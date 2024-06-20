Песню Владимира Высоцкого включили на шотландском радио 3TFM

В плейлисте рядом с песней Высоцкого также были представлены композиции других мировых исполнителей.

Песню Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" включили в эфире радиостанции 3TFM для жителей Шотландии. Об этом сообщил в соцсетях ведущий программы Real Mckay Эл Маккей.

Он отметил, что в составленный им плейлист вместе с песней Высоцкого также вошли композиции Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж, а также групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

Таким образом, в эфире шотландской радиостанции звучала музыкальная подборка, объединившая произведения артистов разных эпох и жанров. Ведущий подтвердил, что "Баллада о вольных стрелках" является известным мировым хитом.

Песня "Баллада о вольных стрелках" была написана в 1975 году для фильма "Стрелы Робин Гуда", который снял Сергей Тарасов. Композиция рассказывает о жизни лесных разбойников.

Ранее в Кремле рассказали, как президент Владимир Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого.

Фото: Magnific