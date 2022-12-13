Песков рассказал, как Путин относится к творчеству Владимира Высоцкого

В Кремле рассказали, что глава страны ценит творчество музыканта.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к творчеству музыканта и актера Владимира Высоцкого. Во время регулярного телефонного брифинга с журналистами чиновник отметил, что любой русский человек может говорить об этой культовой личности целую вечность.

Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что сегодня, 25 января января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда, автора прозаических текстов и сценариев. Владимир Высоцкий успел сыграть за свою профессиональную карьеру роли в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Опасные гастроли", "Служили два товарища" и других картинах.

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