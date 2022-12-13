В Кремле оценили возможность мирного урегулирования конфликта в регионе СВО.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины. В ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сотрудник Кремля отметил, что говорит о ситуации, которая складывается в регионе сейчас.

Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Вооруженные силы России начали проведение специальной военной операции на Украине еще 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал задачей СВО защиту граждан Донбасса от геноцида, которым киевский режим занимался в отношении мирного населения в регионе на протяжении восьми лет. Минобороны РФ планируют провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также предать суду всех военных преступников, которые считаются ответственными за "кровавые преступления".

Песков: поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

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