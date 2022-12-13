Песков: поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии

По его словам, отношения России со странами Запада находятся в "достаточно низкой точке".

Поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, отношения России со странами Запада находятся в "достаточно низкой точке". Он подчеркнул, что не наблюдается никакого диалога с Германией и другими странами ЕС и НАТО. Ранее стало известно, что Германия может передать Украине танки Leopard 2.

Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия продолжает выполнять свои обязательства по Карабаху.

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