В Петербурге покажут спектакль-концерт "Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный"

25-го января, в день рождения В. С. Высоцкого, пройдет спектакль-концерт "Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный". Гости смогут послушать музыку и стихотворения автора в концертном зале "Колизей" (Невский пр., 100).

В основе репертуара спектакля-концерта лежит цель показать универсальность Владимира Высоцкого и как поэта, и как музыканта. Слушатели смогут познакомиться с малоизвестными песнями в не опубликованных ранее аранжировках, которые будут проиграны в гитарной и оркестровой обработках. В роли музыкантов выступят молодые профессионалы Санкт-Петербурга. Посетителей мероприятия также ждут стихотворения и скрытые от широкой публики факты из жизни поэта-музыканта. Вся программа подобрана с учетом сегодняшней повестки, поэтому представленное творчество Владимира Высоцкого откликнется современнику.

Идейный вдохновитель и главный режиссёр спектакля — Леонид Клибанов. Режиссёр-постановщик — Алина Тихонова. Музыкальный руководитель — Дмитрий Васильев. Артисты петербургских театров, принимающие участие в спектакле: Кирилл Долгов, Игорь Юдин, Евгений Такс, Леонид Зябкин, Алексей Бостон, Олег Гаянов, Станислав Сень, Ангелина Добровольская, Евгения Светлая, Зоя Соболева, Аделя Хабибуллина, Джамиля Хабибуллина и другие.

Билеты доступны по ссылке.

25-е января, 19:00, концертный зал "Колизей". Возрастные ограничения — 12+.

Фото: globallookpress.com / Vladimir Mekler