Завалившим ОГЭ школьникам в Петербурге подберут рабочие профессии

Контроль за исполнением поручили вице-губернатору Ирине Потехиной.

В Санкт-Петербурге расширили полномочия Комитета по образованию. Теперь ведомство будет решать, какие профессии смогут освоить девятиклассники, не сдавшие ОГЭ или не допущенные к государственной итоговой аттестации. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

Согласно документу, Комитет сформирует перечень рабочих профессий и должностей служащих, доступных для профессионального обучения таких школьников. Кроме того, будет составлен список колледжей и других образовательных организаций, где смогут продолжить обучение выпускники с неудовлетворительными результатами ГИА либо вовсе не прошедшие аттестацию.

Также Комитету предстоит определить, как будет выстроена организация учебного процесса для этой категории учащихся. Вице‑губернатор Ирина Потехина назначена ответственной за контроль исполнения постановления.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)