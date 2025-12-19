Не сдавших ОГЭ в Петербурге обучат за бюджетные деньги рабочим профессиям

Перечень специальностей и учебных заведений определит комитет по образованию.

В Санкт-Петербурге утверждена программа по обучению рабочим профессиям выпускников девятых классов, не сдавших основной государственный экзамен (ОГЭ). Соответствующее постановление, расширяющее полномочия комитета по образованию, опубликовано на портале городской администрации.

Согласно документу, программа предназначена для школьников, получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ или не успевших сдать экзамены в установленные сроки. Комитет по образованию совместно с другими профильными ведомствами определит перечень рабочих специальностей, которые смогут освоить подростки, а также список государственных образовательных учреждений, где будет организовано обучение.

Финансирование программы планируется за счёт бюджета Санкт-Петербурга. В пояснительной записке указаны ориентировочные расходы: 18,37 миллиона рублей в 2026 году (за период с сентября по декабрь), 48,77 миллиона рублей — в 2027-м и 51,67 миллиона рублей — в 2028 году. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Ирину Потехину.

Фото: ВКонтакте/ ЕГЭ