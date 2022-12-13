"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в АПЛ

Команда осталась на первом месте в турнирной таблице.

"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус забили два мяча в ворота хозяев. Во втором тайме "Арсенал" не удержал преимущество. Мохаммед Салах не смог реализовать пенальти, но забил с игры. Ближе к концу встречи Роберто Фирмино сравнял счет.

По итогам 30-ти матчей "Арсенал" остается во главе турнирной таблицы АПЛ, набрав 73 очка. "Ливерпуль" остался на восьмом месте, имея в своем активе 44 очка после 29 игр.

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Видео: YouTube / Liverpool FC