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Попугай прервал футбольный матч в Португалии

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Его пытались поймать с помощью куртки.

Попугай ара прервал футбольный матч молодежного чемпионата Португалии. Об этом сообщает Record.

Во втором тайме игры между командами "Эшторил" и "Эштрела" на поле приземлился попугай и начал осматривать футболистов. Птица не хотела улетать, несмотря на большое скопление людей. Ее пытались поймать с помощью куртки.

После двух попыток попугай улетел с поля, а матч продолжился. Встреча завершилась победой "Эштрелы" со счетом 1:0.

Ранее мы сообщали, что нидерландский футболист обратился в полицию после нападения фанатов.

Видео: Telegram / Мутко против

Теги: ара, матч, попугай, португалия
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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