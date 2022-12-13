Нидерландский футболист обратился в полицию после нападения фанатов

В клубе осудили инциденты, произошедшие во время игры.

Защитник голландского "Гронингена" Йетро Виллемс обратился в полицию после нападения фанатов. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Инцидент произошел после матча 26-го тура чемпионата Нидерландов с "Херенвеном". "Гронинген" уступил со счетом 0:2. Во время матча Виллемс подвергся нападению болельщика, который пытался его ударить. Также фанаты облили футболиста пивом.

В клубе осудили инциденты, произошедшие во время игры. Также сообщается, что все причастные к беспорядкам лица уже установлены. Им запретят проход на стадион.

Ранее мы сообщали, что фанаты "Барселоны" желали смерти футболисту "Реала" во время матча.

Видео: Telegram / РИА Новости Спорт