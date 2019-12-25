"Вашингтон" обыграл "Детройт" в НХЛ

Столичный клуб США на выезде со счетом 2:0 обошел противника.

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Результативные действия показали российские спортсмены Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Счет был открыт на 13 минуте Орловым. Ему помогли забросить шайбу в ворота соперников Кузнецов и Овечкин. Второй гол забил Ларс Эллер.

В настоящее время Александр Овечкин набрал 22 очка (за 11 голов и 11 результативных передач) в 13 проведённых матчах текущего сезона НХЛ. Хоккеист занимает третью позицию в рейтинге лучших бомбардиров. В активе его соотечественника Кузнецова 17 очков (5+12 голевых передач). У Орлова зафиксировано шесть результативных действий

Напомним, что "Вашингтон" набрал 18 очков в 13 матчах. Клуб находится на втором месте в списке Столичного дивизиона НХЛ. "Детройт" с 16 очками идет третьим в рейтинге Атлантического дивизиона.

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