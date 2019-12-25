Проворов удалился, ударив между ног игрока "Торонто" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 3:0.

Российский спортсмен Иван Проворов удалился, ударив между ног игрока "Торонто" в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. После этого "Филадельфия Флайерз" пропустила гол, так как противники смогли воспользоваться своим преимуществом на поле. В результате матч завершился со счетом 3:0. Известно, что грязный прием защитник команды-хозяев ледовой арены реализовал против нападающего Майкла Бантинга.

В общей сложности хоккеист провел на льду 23 минуты. Он смог заработать показатель полезности "-1". Его соотечественник, форвард "Торонто" Кирилл Семёнов сыграл 11 минут и 40 секунд. Спортсмен не отметился результативными действиями.

В настоящее время "Филадельфия" находится на девятом месте в рейтинге Восточной конференции. За 11 проведенных матчей клуб набрал 14 очков. "Торонто" расположился на четвертой позиции списка с 17 баллами после 14 игр.

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