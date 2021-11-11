Куликов забросил за "Миннесоту" первую шайбу в сезоне НХЛ

Матч завершился с результатом 5:2 в пользу гостей ледовой арены.

Российский спортсмен Дмитрий Куликов забросил за "Миннесоту" первую шайбу в текущем сезоне национальной хоккейной лиги. В рамках игры против команды "Аризона" защитник отметился голом. Он реализовал гол на 24 минута игры. Шайбу в ворота соперников также забросил его соотечественник, форвард Кирилл Капризов. В свою очередь юноша смог переиграть оппонентов и их голкипера на 39 минуте встречи. Россиянин довел разрыв между клубами до четырех очков.

Напомним, что для Кирилла Капризова данная шайба стала уже третьей в сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Даллас" в матче НХЛ.

Фото и видео: Twitter / @mnwild