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Куликов забросил за "Миннесоту" первую шайбу в сезоне НХЛ

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Матч завершился с результатом 5:2 в пользу гостей ледовой арены.

Российский спортсмен Дмитрий Куликов забросил за "Миннесоту" первую шайбу в текущем сезоне национальной хоккейной лиги. В рамках игры против команды "Аризона" защитник отметился голом. Он реализовал гол на 24 минута игры. Шайбу в ворота соперников также забросил его соотечественник, форвард Кирилл Капризов. В свою очередь юноша смог переиграть оппонентов и их голкипера на 39 минуте встречи. Россиянин довел разрыв между клубами до четырех очков.

Напомним, что для Кирилла Капризова данная шайба стала уже третьей в сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Даллас" в матче НХЛ.

Фото и видео: Twitter / @mnwild

Теги: дмитрий куликов, кирилл капризов, миннесота, нхл
Категории: Новости России, Лента новостей, Хоккей, Спорт, Мировые новости, Тема дня,

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