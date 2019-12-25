"Нэшвилл" обыграл "Даллас" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 4:2.

"Нэшвилл" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча между командами завершилась с результатом 4:2. В составе клуба победителей отметились заброшенными шайбами на 20, 25, 38 и 60 минутах спортсмены Райан Джохансен, Таннер Жанно, Мэтт Дюшен, Колтон Сиссонс (гол в пустые ворота). От "Далласа" отличились в матче на 38 и 51 минутах Руп Хинтц и Миро Хейсканен.

Российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин отметился результативной передачей. Для хоккеиста она стала второй за 13 проведенных игр в текущем сезоне НХЛ. Его соотечественник, представитель "Далласа", форвард Александр Радулов, реализовал голевой пас. Спортсмен набрал шесть очков (один гол + пять результативных передач) за 12 игр. Денис Гурьянов не сумел отличиться в матче.

В настоящее время "Нэшвилл" набрал 15 очков в 13 матчах. Клуб расположился на четвертом месте в рейтинге Центрального дивизиона. "Даллас" идет пятым в списке.

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