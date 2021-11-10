"Каролина" победила "Тампу" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 2:1.

"Каролина" победила "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Андрей Свечников сделал голевую передачу. Матч завершился с результатом 2:1. Открыл счет на 30 минуте представитель "Тампы" Стивен Стэмкос. Далее в составе команды победителей отметились заброшенными шайбами в ворота соперников на 50 и 64 минутах игры спортсмены Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас. Исход встречи решился в овертайме.

Российский голкипер из "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 бросков по воротам. Напомним, что его соотечественник, защитник Михаил Сергачев пропустил встречу из-за дисквалификации, а нападающий Никита Кучеров - из-за травмирования.

В настоящее время "Тампа" находится на третьей позиции в таблице Атлантического дивизиона. "Каролина" лидирует в Столичном дивизионе с 20 очками за проведенных 11 матчей в текущем сезоне НХЛ.

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Фото и видео: Youtube/SPORTSNET