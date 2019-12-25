Дубль Наместникова помог "Детройту" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2.

Дубль российского нападающего Владислава Наместникова помог "Детройту" обыграть "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 4:2. Хозяева отметились на 15 и 27 минутах игры за счет заброшенных шайб Наместникова, а также на 35 и 60 минутах забили спортсмены Дилан Ларкин и Мориц Зайдер (в пустые ворота). Со стороны "Эдмонтона" на 40 и 41 минутах отметились голами Ессе Пульюярви и Коннор Макдэвид.

Напомним, что Владислав Наместников забросил семь шайб за 13 проведеных игр текущего сезона НХЛ. Форвард также записал на собственный счет две результативные передачи. За счет данного матча "Детройт" одержал третью победу подряд. Сейчас клуб занимает второе место в рейтинге Атлантического дивизиона.

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