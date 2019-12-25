"Сент-Луис" по буллитам обыграл "Виннипег" в НХЛ

Матч закончился со счетом 3:2.

"Сент-Луис" по буллитам обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное время матча, а также овертайм завершились с результатом 2:2. Заброшеными шайбами в ворота соперников отличились на 19, 52 минутах российский нападающий Павел Бучневич и Джордан Кайру. Им ответили на 31 и 47 минутах игры Нил Пионк и Кайл Коннор.

Форвард Павел Бучневич забросил свою третью шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он также отметился результативной передачей. Она стала для спортсмена второй за девять проведеных игр. В рамках матча одноклубники нападающего, его соотечественики Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Клим Костин не отличились.

Нападающий "Виннипега" Евгений Свечников отметился результативным пасом. За 1матчей он смог набрать пять очков (за один гол и четыре результативных передачи). В настояще время клуб "Сент-Луис"лидирует в таблице Центрального дивизиона.

Овечкин стал девятым действующим хоккеистом НХЛ с 600 голевыми передачами.

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