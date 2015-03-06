Овечкин стал девятым действующим хоккеистом НХЛ с 600 голевыми передачами

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Баффало".

Российский нападающий Александр Овечкин стал девятым действующим хоккеистом в Национальной хоккейной лиге с 600 голевыми передачами. Во время домашней игры "Вашингтона Кэпиталза" против команды "Баффало Сэйбрз" в текущем турнире НХЛ спортсмен забил гол. Встреча завершилась с результатом 5:3 в пользу хозяев ледовой арены.

В составе клуба победителей дубль оформил на 3 и 47 минутах матча Том Уилсон. Также заброшенными шайбами в воротах противников отметились на 23, 28 и 58 минутах спортсмены Коннор Макмайкл, Александр Овечкин и Конор Шири. От "Баффало" отличились на 24, 44 и 59 минутах Иоди Кин, Андерс Бьорк и Колин Миллер.

Александр Овечкин также забросил свою 741-ю шайбу в НХЛ, что позволило ему выйти на четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. По этому результату хоккеист сравнялся с американским представителем Бреттом Халлом.

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Видео: YouTube / SPORTSNET