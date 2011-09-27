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В Москве петербургский СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:0
Сегодня, 20:38
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В Москве петербургский СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:0

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В пресс-службе клуба отметили, что в Москве "не удалось забить сегодня. Уходим на перерыв в регулярке – работать над ошибками". 

В воскресенье, 7 ноября, завершился матч петербургский СКА и ЦСКА регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) . Встреча проходила в Москве.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА. В пресс-службе клуба отметили, что в Москве "не удалось забить сегодня. Уходим на перерыв в регулярке – работать над ошибками". 

В столичной команде отличились Владислав Каменев, сумевший оформить дубль, а также Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем. По результатам чемпионата, петербуржцы проиграли третий матч подряд. 

В следующем матче СКА сыграет с "Локомотивом". Встреча пройдет 17 ноября. 

Шайба Гурьянова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме. Этот гол стал первым для форварда в нынешнем сезоне НХЛ.

Фото: СКА

Теги: проигрыш, ска, хоккей, цска
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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