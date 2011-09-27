В Москве петербургский СКА проиграл ЦСКА со счетом 4:0

В пресс-службе клуба отметили, что в Москве "не удалось забить сегодня. Уходим на перерыв в регулярке – работать над ошибками".

В воскресенье, 7 ноября, завершился матч петербургский СКА и ЦСКА регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) . Встреча проходила в Москве.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА. В пресс-службе клуба отметили, что в Москве "не удалось забить сегодня. Уходим на перерыв в регулярке – работать над ошибками".

В столичной команде отличились Владислав Каменев, сумевший оформить дубль, а также Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем. По результатам чемпионата, петербуржцы проиграли третий матч подряд.

В следующем матче СКА сыграет с "Локомотивом". Встреча пройдет 17 ноября.

Шайба Гурьянова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме. Этот гол стал первым для форварда в нынешнем сезоне НХЛ.

Фото: СКА